Трамп объявил массовую депортацию мигрантов из США

В США на следующей неделе начнется депортация миллионов нелегальных мигрантов, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Трамп сообщил в Twitter, что уже на следующей неделе «иммиграционная и таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты».

«Они будут высланы так же быстро, как и пришли», – добавил он.

Он также сообщил о готовности Гватемалы подписать соглашение об убежище для граждан третьих стран. Данное соглашение предусматривает получение убежища мигрантами в стране их первого въезда.

Кроме того, глава Белого дома приветствовал ужесточение иммиграционных законов властями Мексики, действия которых в этой сфере он ранее критиковал. Он в очередной раз призвал демократов в конгрессе США проголосовать за иммиграционную реформу в стране.

«Если это произойдет (одобрение реформы), пограничный кризис скоро завершится!», – подчеркнул глава государства.

До этого заместитель министра внутренних дел Мексики по вопросам миграции и соблюдения прав человека Алехандро Энсинас заявил, что порядка 50 тыс. мигрантов, рассчитывающих получить убежище в США, могут быть направлены на территорию этой латиноамериканской страны в течение последующих месяцев.

Иностранцы будут находиться в Мексике, пока власти США будут рассматривать их документы, согласно договоренностям, достигнутым Мехико и Вашингтоном.

В соответствии с соглашением, заключенным в Вашингтоне в июне, Мексика примет меры, чтобы пресечь нелегальную иммиграцию в США: власти республики разместят подразделения своей национальной гвардии на южной границе, а также будут бороться с организациями, занимающимися торговлей людьми.

Перед этим Трамп решил ввести против Мексики «налог на нелегалов», а также пригрозил увести из Мексики бизнес США.

Сообщалось также, что США сокращают помощь Гондурасу, Сальвадору и Гватемале в связи непрекращающимся наплывом нелегальных мигрантов с территории этих стран.