США финансово наказали Гондурас

США сокращают помощь Гондурасу, Сальвадору и Гватемале в связи непрекращающимся наплывом нелегальных мигрантов с территории этих стран, об этом сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

«Мы не будем предоставлять новые средства для Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, пока не убедимся, что эти страны так называемого Северного треугольника принимают меры для того, чтобы предотвращать нелегальную иммиграцию», – заявила она.

По ее словам, финансирование продолжат получать те программы, которые уже действуют. Отмечается, что из более чем 700 программ госдепартамент планирует продолжать около 400, передает РИА «Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что США прекратят помогать Гондурасу, Гватемале и Сальвадору, которые «ничего не делают для Соединенных Штатов» и «только забирают деньги».