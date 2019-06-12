Трамп «засветил» секретное соглашение

Сотруднику газеты Washington Post удалось сфотографировать и частично расшифровать «секретное» соглашение США и Мексики, которое Дональд Трамп издалека показал журналистам.

Репортер Washington Post Джэбин Ботсфорд смог сфотографировать сложенный вдвое документ соглашения. «Правительство Мексики примет все необходимые шаги в рамках национального законодательства, чтобы ввести в действие соглашение, рассчитывая затратить на это не более 45 дней», – сказано в расшифрованном тексте, передает РИА «Новости».

Ранее президент США утверждал, что основная часть деталей сделки с Мексикой еще не опубликована, однако глава МИД Мексики Марсело Эбрард эти сведения опровергал, уточняя, что все условия были публично озвучены еще на прошлой неделе.

Трамп решил развеять скептицизм журналистов и показал им бумагу, якобы являющуюся секретным меморандумом.

После этого Эбрард признал, что Мексика может вернуться к обсуждению предложения США о «третьей безопасной стране» для мигрантов, если ее собственные меры по предотвращению миграции в США не принесут результата в течение 45 дней.

Однако Washington Post усомнились в юридической силе документа, который Трамп вытащил из кармана пиджака, отметив невысокий уровень лиц, подписавших его – заместитель помощника госсекретаря США и помощник советника по правовым вопросам МИД Мексики.

Ранее сообщалось, что Трамп вынудил Мексику бороться с нелегалами.