Трамп вынудил Мексику бороться с нелегалами

США не станут вводить пошлины против Мексики, поскольку та согласилась принять решительные меры по борьбе с нелегальной миграцией, заявил президент США Дональд Трамп.

Он сообщил, что стороны «достигли соглашения», пошлины «приостановлены на неопределенный срок». Трамп выразил уверенность, что согласие Мексики бороться с нелегалами «значительно сократит» их поток в США.

Мексика официально подтвердила, что США не будут вводить новые пошлины на мексиканские товары с 10 июня, передает РИА «Новости».

Напомним, Трамп ввел против Мексики «налог на нелегалов», а также пригрозил увести из Мексики бизнес США.