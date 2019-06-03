Трамп пригрозил увести бизнес США из Мексики

Компании США могут покинуть Мексику, если та не выполнит требование Вашингтона, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп в Twitter заявил, что Мексика направила в США «большую делегацию», чтобы обсудить миграционную проблему. Но такие «разговоры» между странами длятся уже 25 лет, отметил Трамп, потребовав «действий, а не разговоров».

Он считает, что соседняя страна способна за день разобраться с кризисом на границе Мексики и США.

«В противном случае наши компании и рабочие места вернутся в США!» – заявил Трамп.