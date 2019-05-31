Мексика пригрозила США «тяжелейшими последствиями» налога на нелегалов

Введение Соединенными Штатами 5-процентной пошлины на товары из Мексики будет иметь «тяжелейшие последствиями», заявил замглавы МИД Мексики по делам Северной Америки Хесус Сеаде.

«Если эта угроза воплотится в жизнь, то последствия будут тяжелейшими, а Мексика не будет сидеть сложа руки, когда идет процесс ратификации нового торгового договора (между Канадой, Мексикой и США)», – передает ТАСС слова замглавы МИД Мексики со ссылкой на местное издание Milenio.

Напомним, в пятницу утром в Техасе задержали рекордную группу нелегалов из Мексики. Вскоре после этого глава Белого дома ввел против Мексики «налог на нелегалов», подчеркнув, что размер пошлины со временем будет увеличиваться, пока власти Мексики не остановят поток нелегалов в США.

Ранее Трамп ввел в США режим чрезвычайного положения, объяснив это тем, что страна «столкнулась с наплывом наркотиков, нашествием людей и преступных группировок».