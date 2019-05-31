Трамп ввел против Мексики налог на нелегалов

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что с 10 июня вводит 5-процентную пошлину на все товары из Мексики, причем размер пошлины будет со временем увеличиваться, пока власти Мексики не остановят поток нелегалов в США.

Трамп в своем Twitter объявил, что 10 июня Соединенные Штаты вводят 5-процентную пошлину на все товары из Мексики, которые будут действовать до тех пор, пока поток нелегальных мигрантов в США не прекратится.

«Тарифы будут постепенно увеличиваться до тех пор, пока проблема незаконной иммиграции не будет устранена, после чего тарифы будут сняты», – подчеркнул Трамп.

В Белом доме добавили, что в начале каждого месяца пошлина будет возрастать на 5 процентных пунктов, пока ее размер не достигнет 25% от стоимости товара, передает ТАСС.

«С 10 июня будет введена 5-процентная пошлина на все товары из Мексики. Если власти Мексики не захотят помогать нам справиться с кризисом на границе, то с 1 июля пошлина станет 10-процентной», – заявил представитель администрации. «Последнее повышение пошлины до 25% (от стоимости товара)», по плану Белого дома, состоится 1 октября.

В пятницу утром в Техасе задержали рекордную группу нелегалов из Мексики.

Ранее глава Белого дома обвинил Мексику и некоторые страны Центральной Америки в наплыве нелегальных мигрантов в США. Трамп также ввел в США режим чрезвычайного положения, объяснив это тем, что Соединенные Штаты «столкнулись с наплывом наркотиков, нашествием людей и преступных группировок».