В Техасе задержали рекордную группу нелегалов из Мексики

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о задержании в штате Техас рекордно большой группы нелегальных мигрантов из Мексики.

«Вчера пограничники задержали крупнейшую группу нелегальных мигрантов за всю историю – 1036 человек, которые незаконно пересекли границу в Эль-Пасо», – написал американский лидер в своем Twitter.

Yesterday, Border Patrol agents apprehended the largest group of illegal aliens ever: 1,036 people who illegally crossed the border in El Paso around 4am. Democrats need to stand by our incredible Border Patrol and finally fix the loopholes at our Border! pic.twitter.com/6K1rIUzorM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2019 г.

Ранее Трамп обвинил Мексику и некоторые страны Центральной Америки в наплыве нелегальных мигрантов в США. Трамп также ввел в США режим чрезвычайного положения, объяснив это тем, что Соединенные Штаты «столкнулись с наплывом наркотиков, нашествием людей и преступных группировок».

Глава Белого дома предложил взимать плату с просителей убежища и высылать нелегалов.