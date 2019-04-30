Трамп предложил взимать плату с просителей убежища

Президент США Дональд Трамп предложил администрации взимать плату за заявления о предоставлении мигрантам убежища и высылать нелегальных мигрантов, «которые не удовлетворяют критериям и не соответствуют требованиям», сообщили в пресс-службе Белого дома.

Согласно меморандуму, Трамп поручил своей администрации принять ряд мер по ужесточению правил предоставления убежища. Среди них предложение взимать плату за заявления о предоставлении убежища и разрешении на работу и немедленно отзывать разрешение на работу иностранцам, которые получили распоряжение об окончательной высылке, передает РИА «Новости».

Кроме того, Трамп предложил установить требование, чтобы все ходатайства о предоставлении убежища рассматривались в иммиграционных судах в течение 180 дней с момента их подачи. Глава Белого дома также поручил секретарю внутренней безопасности уделить первоочередное внимание назначению сотрудников иммиграционной службы.

«Президент Трамп подписал президентский меморандум, чтобы обеспечить доступ к убежищу законным лицам, которые ищут убежища, при этом более эффективно отслеживать и высылать нелегальных мигрантов, которые не удовлетворяют критериям и не соответствуют требованиям», – сообщили в пресс-службе Белого дома.

Ранее Трамп обвинил Мексику и некоторые страны Центральной Америки в наплыве нелегальных мигрантов в США. Трамп также ввел в США режим чрезвычайного положения, объяснив это тем, что Соединенные Штаты «столкнулись с наплывом наркотиков, нашествием людей и преступных группировок».