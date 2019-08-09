В Британии произошел масштабный блэкаут

На юге Англии и в Лондоне произошел массовый сбой электроэнергии, об этом сообщил Британский оператор электросетей UK Power Networks.

«Нам известно об отключении электричества, затронувшем значительную часть Лондона и большую территорию на юго-востоке Англии. Мы считаем, что причиной, из-за которой наши клиенты сталкиваются с трудностями, является сбой в сетях национальной энергосистемы», – сообщил оператор UK Power Networks, передает ТАСС.

Компания Transport for London, занимающаяся работой общественного транспорта в Лондоне, отметила, что из-за сбоя в городе перестали функционировать некоторые светофоры и не могут продолжить движение несколько железнодорожных составов в метро.

Корпорация «Би-би-си» сообщила, что сбои электроэнергии начались в Шотландии и на севере Британии. Телеканал Sky News добавил, что отключение затронуло минимум 10 тыс. граждан страны.

Газета ВЗГЛЯД, разбирая тему с предстоящим Brexit, сообщала, что граждане Британии в ожидании кризиса от вступления в силу этого соглашения, ставят солнечные батареи и генераторы, опасаясь массовых отключений электричества.