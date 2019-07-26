Кибервойна на самом деле уже идет

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Украине перестали продавать газ

Украинский транзит остановится раньше, чем закончится контракт Фото: Стрингер/РИА Новости
Европа серьезно обеспокоена ситуацией с украинской газотранспортной системой. Ее оператор – компания «Укртрансгаз» – из-за отсутствия денег не может купить технический газ, необходимый для работы украинской трубы. Без него транзит российского газа рискует остановиться задолго до 31 декабря 2019 года, когда заканчивается транзитный контракт. Парадокс, но для России – это было бы лучшим вариантом.  Подробности...
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В дикости взглядов на историю команда Зеленского превзошла команду Порошенко

Турция признала принадлежность Крыма России в 1792 годуФото: общественное достояние
Команда президента Украины продолжает радовать публику своими взглядами на историю России. При Порошенко это делали столь же часто, но тогда в переписывании истории был виден политический расчет. Со стороны команды Зеленского это больше напоминает необразованность. В этом ряду находится и заявление о необходимости провозгласить Крым крымско-татарской автономией с оглядкой на историческое Крымское ханство. Подробности...
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Легендарный Ту-144 обретет вторую жизнь к открытию МАКСа

Восстановление легендарного сверхзвукового лайнера было бы невозможно без помощи волонтеровФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Гордость СССР, первый сверхзвуковой пассажирский самолет в мире Ту-144, возвращается в авиацию. Правда, не в качестве летательного аппарата — незадолго до открытия авиасалона МАКС самолет встанет на вечную стоянку рядом с аэропортом в Жуковском и будет одновременно и памятником, и музеем. О судьбе самолета и о том, как восстанавливали легендарный лайнер газете ВЗГЛЯД рассказал глава фонда «Легенды авиации» Михаил Агафонов. Подробности...
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С-400 поменяли правила игры на рынке вооружений

Россия и Турция оттесняют США на рынке вооруженийФото: Виталий Невар/ТАСС
США, по всей видимости, не будут наказывать Турцию за покупку российских систем С-400. Так пишут американские СМИ. И хотя это решение не озвучено еще официально, мир получил вполне четкий сигнал о том, что не всегда стоит опасаться санкционных угроз Америки. Это может существенно изменить позиции России на мировом рынке оружия. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Кибервойна на самом деле уже идет

Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии»
СМИ все больше пишут про кибервойну и кибершпионаж. Марк Эспер, потенциальный кандидат в министры обороны США, открыто заявил, что «кибервойна между США и Россией уже идет». Но что такое кибервойна и как в нее воюют? Подробности...

ЗОЖ процветает на обмане и страхе смерти

Сергей Мардан, публицист
Вся человеческая история подсказывает, что «здоровый образ жизни» – это опасная и искусственная ересь. ЗОЖ жалок именно из-за своей изначальной лживости. А отвратительным он становится, когда эту ложь начинают превращать в деньги. Подробности...
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Украинское отчаяние перерождается в революционную доктрину

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По сути, это революция, снос до основания. Но не во имя того, чтобы «а затем», а чтобы вообще все рассыпалось в пух и прах. Что будет дальше – не так важно. Главное, чтоб не было так, как было. Подробности...
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      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
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              Кибервойна на самом деле уже идет

              Дмитрий Комиссаров
              генеральный директор компании «Новые облачные технологии»
              		 26 июля 2019, 09:18

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              Лето 2019 года становится по-настоящему жарким. В новостях всё больше пишут про кибервойну, угрозы безопасности и шпионаж: история с Huawei, статья New York Times с планом атак на российские электросети, отключения электроэнергии в Аргентине, Уругвае, Армении и Нью-Йорке, а также три успешные кибератаки на американские города.

              Поговорим о том, как связаны эти события, какие существуют риски и можно ли их избежать.

              Доминирование одних стран над другими исторически складывается через контроль над ресурсами. И если раньше люди сражались за контроль над людьми, золотом и нефтью, то в XXI веке основной и наибольшей ценностью стала информация. Каждый человек сегодня создаёт те или иные информационные потоки, оставляет цифровой след.

              Одни выкладывают фотографии в социальные сети, другие – программируют, пишут экономические стратегии и управляют финансовыми потоками. Любое из этих действий порождает информационные блоки, которые могут представлять ценность: от возможности изучить покупательские предпочтения до адресного шпионажа за чиновниками и госслужащими. Очевидно, что найдется немало людей, готовых хорошо заплатить, например, за сведения уровня государственной тайны, информацию о критически важной инфраструктуре и способах получения контроля над ней.

              Внедрять специальных агентов на территорию потенциального противника сегодня уже не столь продуктивно, как раньше. Долго, сложно и слишком рискованно. Гораздо проще действовать скрытно через сетевое и компьютерное оборудование, которое каждый из нас использует ежедневно. В таких условиях правительства ведущих мировых супердержав создают специализированные кибервойска. Официально они занимаются обеспечением безопасности инфраструктуры своей страны. Но после выхода статьи в New York Times, в которой подробно рассказывается о планах грядущих кибератак США на энергосети России, вряд ли найдется хоть кто-то, кто будет сомневаться в истинном предназначении таких подразделений. 

              Фото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

              Шпионят все и делают это постоянно

              Ошибочно полагать, что лишь какая-либо одна корпорация, пусть даже и очень крупная, как Huawei, может представлять киберугрозу для определенной страны или живущих в ней людей. Все мы попали в зависимость от технологий – ежедневно пользуемся мобильными телефонами, компьютерами, программным обеспечением. Точно так же технологии работают и на благо органов государственной власти, стратегических предприятий и даже образовательных и медицинских учреждений. Глобализация привела к стандартизации. Почти 80% компьютеров в мире сегодня работает на Microsoft Windows. Большая часть из них подключена к интернету. По оценке «Лаборатории Касперского», в 2018 году больше 70% атак на компьютеры осуществлялось через Microsoft Office.

              В июне 2019 года эксперты по информационной безопасности компании Mimecast Services обнаружили уязвимость в Microsoft Office, которая оставалась незамеченной в течение восьми лет. С точки зрения кибершпионажа офисный пакет – это отличная цель, ведь с помощью всего одного ключа можно открыть почти все закрытые двери. И такие ключи создают не только мифические злоумышленники, но и правительственные подразделения. Цели могут быть разные, но решение одно – взломать софт. В результате у любого ПО появляются «бэкдоры» – недокументированные возможности, которые могут открывать третьим лицам доступ к данным. Кроме того, информация по их использованию может быть со временем утеряна. 

              Недавняя история в американском Балтиморе – тому прямое подтверждение. Злоумышленники полностью перехватили контроль над программой-взломщиком EthernalBlue, которая была разработана в АНБ, и вывели из строя все городские информационные системы. Администрация отказалась выплачивать выкуп в размере 13 биткоинов (биткоин – децентрализованная криптовалюта на основе технологии блокчейн; $150 тыс., или 9,7 млн рублей по курсу на начало июля 2019 года) за расшифровку зараженных компьютеров. В результате чего совокупный ущерб превысил $18 млн. 

              Кейс Балтимора оказался не единственным. Буквально через пару недель после первого происшествия, в конце июня 2019 года, угрозу и ущерб от действий анонимных злоумышленников испытали на себе ещё два города в том же штате – Палм-Бич и Лейк-Сити. Администрация этих городов предпочла заплатить выкуп: ключи для расшифровки обошлись им уже в 65 биткоинов и $420 тыс.  соответственно.  

              Чего стоит бояться в России

              Описываемые в New York Times события вполне вероятны – львиная доля компьютеров, которые используются в энергосистеме России, работают под управлением Microsoft Windows. В этом легко убедиться – информация о заключенных контрактах находится в открытом доступе на сайте госзакупок: энергетики тратят на их приобретение и обслуживание колоссальные суммы. 

              Произошедшие массовые отключения электроэнергии в Южной Америке стоит считать предупредительным сигналом для России. Это случилось на следующий день после выхода статьи в New York Times, и может являться ничем иным, как демонстрацией американских возможностей. С точки зрения геополитики – это важный для России регион. Ежегодно растет товарооборот между Россией и странами Латинской Америки. Соседняя с Аргентиной страна, Бразилия – не только одна из крупнейших стран региона, но и равноправный участник БРИКС, очередной саммит которой вскоре планирует посетить президент РФ Владимир Путин. 

              В начале июля массовые отключения электроэнергии произошли в Армении. По данным СМИ, это случилось из-за проблем в энергосети Ирана. Правительство США не раз заявляло о грядущих санкциях в сторону экономики Ирана в связи с их ядерной программой и выставлении обвинений в атаке на нефтяные танкеры. Американцы всерьез обдумывают возможность проведения кибератак на отдельные иранские государственные структуры. На этом фоне новость о произошедшей на этой неделе аварии в энергосистеме Нью-Йорка заиграла новыми красками: официально большая часть Манхэттена на несколько часов осталась без электричества из-за повреждения силового кабеля. Но слишком большое число энергетических происшествий в разных частях света всего за один месяц заставляет думать несколько в ином ключе. 

              Не удивительно, что в Кремле всерьёз рассматривают эту ситуацию как предвестник кибервойны. Перспектива возможного отключения электроэнергии по всей стране – крайне серьёзная угроза национальной безопасности. Более того, Марк Эспер, потенциальный кандидат на кресло министра обороны США, открыто заявил, что «кибервойна между США и Россией уже идет»

              Что нужно делать уже прямо сейчас

              Стране, претендующей на господствующие позиции на мировой арене, необходимо позаботиться об обеспечении собственного цифрового суверенитета. А именно – приложить максимально возможные усилия и перевести органы государственной власти, стратегические предприятия и объекты критически важной инфраструктуры на отечественные программные и аппаратные платформы. 

              Президент РФ Владимир Путин придерживается схожей позиции. В ходе «Прямой линии-2019» он заявил: «Нужно обеспечить внутренний рынок для этих продуктов. Будем подталкивать, даже если это не очень рыночные методы». Его риторика невероятно жёсткая, но абсолютно правильная в текущей ситуации: «...не хочется употреблять это слово – заставить. Но нужно мотивировать их [госструктуры] к тому, чтобы они закупали именно российские продукты», – добавил президент.  

              К сожалению, не все понимают, с какими угрозами мы сталкиваемся сегодня. Поэтому возникают неоднозначные проекты: пока ведомства пытаются закупить компьютеры с импортным софтом, РСПП продавливает на правительственном уровне идею локализации иностранного ПО и собирается нараспашку открыть двери софту со шпионскими закладками. Такой шаг несёт за собой колоссальные последствия, и очень хочется верить, что здравый смысл победит. Иначе удар по безопасности и экономике страны будет нанесен сразу с двух сторон. Вся российская IT-отрасль, которая разрабатывает софт, просто перестанет существовать, а про цифровой суверенитет вообще можно будет забыть. 


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