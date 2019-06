Путин рассказал об обеспечении безопасности энергосистемы России

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что Россия занимается обеспечением безопасности своей энергосистемы против кибератак.

«Мы не только думаем о том, как обезопасить себя от кибератак, но и занимаемся этим», – заявил Путин.

«Современный мир очень взаимосвязан и взаимозависим, и мы, конечно, слышали и об этой статье в New York Times, и видели реакцию президента, что они предатели. Я не понимаю, как это нужно трактовать. Это значит, что они выдали существующую реальную информацию? Или они все-таки осуществили какой-то вброс? Но в любом случае мы должны как-то реагировать и должны понимать, о чем идет речь», – сказал Путин в ответ на вопрос, действительно ли можно с территории США отключить свет во всей России, учитывая материал газеты The New York Times об американских кибератаках на российские энергосистемы.

Путин добавил, что Россия пока не получила вразумительного ответа от США на предложения по совместной борьбе с кибератаками, передает РИА «Новости».

«Мы неоднократно предлагали нашим американским партнерам начать диалог по выработке каких-либо правил в киберпространстве, в том числе и влияющих на критически важную инфраструктуру и на средства массовой информации. Но пока никакого вразумительного ответа мы от них не получили», – сказал Путин.

Президент добавил, что ранее с предложением по совместной борьбе согласился бывший президент США Барак Обама, но никакие попытки бывший глава предпринять не успел, при этом новая администрация, как отметил Путин, также положительно отреагировала на предложение, но никакого развития далее не последовало.

15 июня газета The New York Times сообщила, что американские спецслужбы начали работать значительно активнее, пытаясь внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. Президент США Дональд Трамп опроверг эти сведения, а также обвинил «неудачников из NYT» в государственной измене. Он потребовал от издания раскрыть источник данных.

В Кремле, комментируя статью, заявили, что гипотетически кибервойна между США и Россией возможна. Там также сказали, что если встреча Трампа и российского лидера Владимира Путина состоится, то в беседе может быть затронута тема кибератак.

Тем временем директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть информация о готовящихся против России кибератаках.