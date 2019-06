СВР стало известно о новых планах кибератак на инфраструктуру России

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть информация о готовящихся против России кибератаках.

«Конечно, у Службы внешней разведки есть информация о планах и замыслах совершать такие атаки, и мы информируем наши инстанции об этом», – сказал Нарышкин, передает ТАСС.

По его словам, страны Запада рассматривают киберпространство не как сферу для сотрудничества, а как арену борьбы. «Наши западные партнеры, похоже, рассматривают киберпространство не как форму сотрудничества, а как еще одну арену борьбы со своими геополитическими конкурентами – Россией, Китаем, крупными региональными державами», – подчеркнул Нарышкин.

По его мнению, в этом кроется причина нежелания Запада создавать международные правила в киберпространстве.

Нарышкин напомнил, что стратегия США предусматривает проведение превентивных кибератак. «Наверное кому-то кажется, что киберпространство – идеальное поле для гибридной войны, ведь киберметодами можно разрушить инфраструктуру целых государств, не проливая при этом ни единой капли собственной крови. Однако последствия ведения боевых действий в этой новой, еще не отрегулированной международным сообществом сфере могут быть непредвиденными и крайне разрушительными в том числе для самих нападающих», – добавил он.

В субботу The New York Times написала, что американские спецслужбы в течение последнего года стали работать значительно активнее, пытаясь внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. Президент США Дональд Трамп опроверг эти сведения, а также обвинил «неудачников из NYT» в государственной измене. В ответ в New York Times заявили, что эту статью описали представителям правительства США до ее публикации, и те не увидели никаких опасений из-за деталей статьи.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя утверждения The New York Times, заявил, что гипотетически кибервойна между США и Россией возможна.