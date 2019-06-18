Трамп потребовал от NYT раскрыть источник данных о кибератаках против России

Президент США Дональд Трамп потребовал от газеты The New York Times раскрыть источник информации о том, что американские спецслужбы в течение последнего года стали значительно активнее пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.

Трамп написал в Twitter, что материал NYT «является лживой новостью». По его словам, сами авторы публикации это знают.

«Они (газета – прим. ВЗГЛЯД должны немедленно раскрыть свои источники, которые, если они вообще существуют, в чем я сомневаюсь, являются фальшивкой», – написал президент.

Ранее The New York Times написала, что американские спецслужбы в течение последнего года стали работать значительно активнее, пытаясь внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. Трамп опроверг эти сведения, а также обвинил «неудачников из NYT» в государственной измене.

В Кремле, комментируя статью NYT, заявили, что гипотетически кибервойна между США и Россией возможна.