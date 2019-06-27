США назвали основным источником кибератак на объекты в России

Основным источником кибератак на информационные объекты в России являются США, заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

«Они показывают, что основным источником таких угроз являются информационные ресурсы на территории США», – сказал Мурашов, приводя данные зарубежных компаний, касающиеся стран-источников угроз информационной безопасности.

По его словам, большинство кибератак на Россию нацелены на данные о технологиях в ОПК. «Анализ информации, поступающей в Государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), показывает, что большинство атак направлено на кражу информации», – сказал Мурашов, передает РИА «Новости».

«Прежде всего, преступники нацелены на получение сведений о российских технологиях в оборонной и атомной промышленности, энергетике и ракетостроении, а также информации из систем государственного управления. В среднем каждая третья выявляемая нами атака направлена на организации кредитно-финансовой сферы», – добавил он.

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что Россия занимается обеспечением безопасности своей энергосистемы против кибератак.

15 июня газета The New York Times сообщила, что американские спецслужбы начали работать значительно активнее, пытаясь внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. Президент США Дональд Трамп опроверг эти сведения, а также обвинил «неудачников из NYT» в государственной измене. Он потребовал от издания раскрыть источник данных.

В Кремле, комментируя статью, заявили, что гипотетически кибервойна между США и Россией возможна. Там также сказали, что если встреча Трампа и российского лидера Владимира Путина состоится, то в беседе может быть затронута тема кибератак.