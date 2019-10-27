Режим ЧС объявлен по всей Калифорнии из-за сильных пожаров

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории штата «в связи с воздействием беспрецедентно сильных ветров, которые привели к пожарам».

Предписание об эвакуации из районов, находящихся в опасной близости к очагам пожаров, было направлено почти 200 тыс. жителей штата. Губернатор Гэвин Ньюсом подчеркнул, что получившим уведомление об эвакуации следует прислушаться к призыву властей, передает ТАСС.

«Мы задействуем все доступные средства и координируем действия с рядом агентств, продолжая предпринимать усилия по борьбе с этими пожарами», – указал Ньюсом.

Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E) предупредила, что в результате планового отключения электричества без света останутся порядка 940 тыс. потребителей. По подсчетам компании, речь идет более чем о 2 млн жителей северной Калифорнии. Отключение подачи электроэнергии затронет 36 округов.

Напомним, в прошлом году общее число жертв пожаров в Калифорнии достигло 79 человек, еще 1286 американцев пропали без вести. Глава Белого дома Дональд Трамп отмечал, что за время природных пожаров в Калифорнии без вести пропало намного больше людей, «чем считалось возможным», причем точное число пропавших «никто точно не знает».

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