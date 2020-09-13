Жертвами природных пожаров в США стали около 30 человек

Как минимум 28 человек стали жертвами природных пожаров в западных штатах США, сообщают СМИ.

Больше всего жертв в Калифорнии, там погибли 19 человек, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

На протяжении последних недель на Западе США бушуют природные пожары, их уже больше 100, некоторые достигли рекордных показателей по площади. Общая площадь пожаров – 1,9 млн га.

В конце июля во время тушения природного пожара в США столкнулись два самолета, оба пилота погибли.

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