При тушении пожара в США столкнулись два самолета

Два небольших самолета столкнулись на юге штата Невада в США во время тушения природного пожара, оба пилота погибли, сообщает телеканал CNN со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Инцидент произошел в четверг вечером, когда два самолета модели Air Tractor AT8T занимались тушением пожара недалеко от города Кальенте в округе Линкольн. В момент столкновения в самолетах находились только пилоты, передает РИА «Новости».

FAA и Национальный совет безопасности на транспорте (NTSB) проведут расследование происшествия.

Напомним, ранее корпус морской пехоты США раскрыл причину катастрофы 6 декабря 2018 года, когда в небе над Японией столкнулись палубный истребитель F/A-18 Hornet и самолет-заправщик KC-130, в результате чего погиб летчик и пять членов экипажа танкера. Причиной смертельного столкновения стало селфи.

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