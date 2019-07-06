В Калифорнии произошло сильное землетрясение

По данным Геологической службы США, на юге американского штата Калифорния произошло сильное землетрясение.

Магнитуда землетрясения составила 6,9, эпицентр подземных толчков находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест с населением около 28 тыс. человек. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 10 км, передает ТАСС.

Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали.

Это второе землетрясение в этом районе за последние дни. В четверг землетрясение произошло в 195 км к северу от Лос-Анджелеса. После подземных толчков в городе Риджкрест начались пожары. После землетрясения на юге штата был объявлен режим ЧС.