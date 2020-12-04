Врач объяснил, почему Западу выгодно обвинять Россию в фальсификации статистики по COVID

Российским медикам занижение смертности по COVID ничего не даст. А вот западные коллеги, обвиняя в этом Россию, так оправдывают неспособность своих систем здравоохранения справиться с пандемией, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный специалист-оториноларинголог Минздрава Николай Дайхес. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что данные по COVID всех российских ведомств - достоверны.

«Действительно, данные достоверные, никто не собирается приукрашивать эту картину. Конечно, Татьяна Алексеевна по этому поводу дала исчерпывающие пояснения. Очень много летальных исходов связано с осложнениями, которые вызвал COVID-19 и «отстроченными» хроническими заболеваниями. Поэтому очень сложный вопрос, как эти смерти трактовать», – заявил главный внештатный специалист-отоларинголог Министерства здравоохранения, член Общественной палаты РФ, член-корреспондент РАН Николай Дайхес.

«Но зачем нам фальсифицировать, занижать количество смертей, что это нам даст?» – недоумевает он. Хирург подтвердил, что на каждом медицинском совещании повторяется строгое указание «кодировать» любой случай, связанный с коронавирусом, отделяя его от остальных попутных заболеваний.

«Вот западным коллегам занижать смертность у себя и обвинять нас действительно нужно, чтобы оправдать неспособность их хваленых систем здравоохранения справиться с этой эпидемией, – говорит Дайхес. – Когда мы видим ужасающие картинки из Италии, из США, где заболевшие лежат в коридорах вповалку, то не приходится удивляться высокой смертности там. Кроме того, становится понятно их желание подвергнуть сомнению то, что в России все может быть по-другому и российское здравоохранение справилось с этим вызовом».

В целом ситуация с коронавирусом в нашей стране остается непростой, подчеркнул медик. «Мы все это понимаем. Но самое главное: теперь мы знаем, как лечить. У нас нет состояния «искательства», как было во время первой волны. Многие проблемы тогда были в новинку не только в нашей стране, но и во всем мире. Я говорю об этом, опираясь на личный опыт, потому что мой институт был переоборудован как коронавирусный госпиталь, – рассказал Дайхес. – Сегодня ситуация диаметрально противоположная и мы знаем, как лечить. Процесс находится под контролем».

Член-корреспондент РАН отметил, что начало вакцинации медицинских, социальных и педагогических работников позволит значительно улучшить ситуацию в России. «Наша страна показывает пример всему миру в борьбе с этой инфекцией. Это искренне я говорю, без политики, что называется. Мы готовы победить и мы победим эту заразу», – резюмировал Дайхес.

Зарубежные СМИ, обвиняющие Россию в манипуляциях со статистикой смертности от коронавируса, сами неправильно понимают эти данные. Об этом заявил ранее газете ВЗГЛЯД главный внештатный патологоанатом Минздрава, академик Георгий Франк. Он объяснил, как формируется статистика по COVID и почему данные у разных ведомств различаются. «При наличии положительного теста на COVID есть два варианта смерти: «от COVID» и «при COVID», хотя летальный итог один», – отметил Франк. По его мнению, именно с этим может быть связано непонимание данных и обвинение России в занижении смертности.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти России никогда не скрывали данных по смертности из-за коронавируса. По ее словам, данные оперативного штаба и Росстата отличаются, потому что цифры позднее уточняются. «И весной, и сейчас отдельные иностранные, уважаемые СМИ, которые работают на территории России, говорят о том, что статистика выявляемости и смертности в России недостоверна, что российские официальные органы, включая оперативный штаб, который я возглавляю, Росстат, органы ЗАГС, публикуют разную статистику и тем самым фальсифицируют данные. Так вот, я хочу сказать, что и данные оперативного штаба, и данные Росстата являются достоверными», – цитирует ее РИА «Новости».

«Оперативный штаб также с самого начала пандемии в ежедневном формате формирует данные, в том числе на сайте СтопКоронавирус.рф. Эти данные являются оперативной информацией, в которой учитываются только те случаи, по которым не требуется дополнительное подтверждение патологоанатомического вскрытия. То есть это четкая смертность от COVID», – объяснила вице-премьер.

Росстат же публикует сводные данные по смертности через 40 дней после отчетного периода, пояснила вице-премьер. В отчет попадают цифры из оперативной статистики, и случаи больных коронавирусом, причиной смерти у которых стало другое заболевание, сказала Голикова.

Также Голикова сообщила, что число российских регионов, где распространение коронавируса снижается, возросло до 61. При этом она отметила, что в стране занято более трех четвертей коек для коронавирусных пациентов.