Блогера Reeflay обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

Блогеру Станиславу Решетникову (Reeflay) из Подмосковья, на стриме которого умерла девушка, предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.

«Следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области 30-летнему блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч.4 ст.111 УК РФ). В настоящее время с его участием проводятся следственные действия. Сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», – сказала она, передает РИА «Новости».

В ходе стрима видеоблогера Стаса Решетникова (Reeflay) 2 декабря девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть девушки. В сохраненной на YouTube видеозаписи Решетников признался, что выгонял девушку на мороз, однако отказался признавать причастность к ее смерти. Между тем, в крови умершей девушки были обнаружены наркотики.

В отношении блогера возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. 3 декабря Решетникова задержали.

Известно, что ранее молодой человек и его приятель неоднократно проводили прямые эфиры, где пили спиртное и издевались над подругой за деньги зрителей. Адвокат Максим Калинов заявил газете ВЗГЛЯД, что зрителей, которые платили деньги за издевательства над погибшей, могут привлечь к уголовной ответственности за подстрекательство.