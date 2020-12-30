Генпрокуратура рассказала о росте преступности в регионах России

В десятках российских регионов отмечается рост числа преступлений, сообщается в ежемесячном сборнике Генеральной прокуратуры, посвященном состоянию преступности.

«Криминогенная ситуация в стране по итогам 11 месяцев 2020 г. остается относительно стабильной. Общее число зарегистрированных преступлений увеличилось на 1,2 % и достигло почти 1,9 млн. В пределах от 1,8 до 1,9 млн. деяний регистрировалось в сопоставимые периоды, начиная с 2017 года», – говорится в сборнике.

Самый значительный прирост числа преступлений зафиксирован в Санкт-Петербурге (на 12,2 тыс. больше), в Москве (на 4,9 тыс.) и Новосибирской области (на 4 тыс.), а всего он отмечался в 50 регионах. В Воронежской и Тюменской областях и в Северной Осетии число выявленных преступлений снизилось.

Больше всего преступлений (свыше 80%, или 1,5 млн) совершается в городах и поселках городского типа, а на сельскую местность приходится лишь каждое пятое – 362,5 тыс. В расчете на 100 тыс. населения регистрируется около 1288 преступлений, из которых 356 относятся к категории особо тяжких и тяжких. При этом за последние три года общий уровень преступности снизился (1288 против 1310,7), а по особо тяжким и тяжким, наоборот, вырос (356 по сравнению с 287,7).

Наибольшие значения уровня преступности отмечаются в Туве (2 304,1), Амурской области (2 172, 4) и Еврейской автономной области (2 101,8).

Доля преступлений небольшой и средней тяжести составляет 72%, причем их совокупность снизилась на 3,2% – в отличие от тяжких и особо тяжких, число которых выросло на 14,7%.

«Наибольший удельный вес последних отмечен в Санкт-Петербурге (39,8%, 23,2 тыс.), Ленинградской области (36,7%, 9,3 тыс.) и Москве (36,7 процента, 49,4 тыс.)», – поясняется в отчете.

Больше половины всех уголовно наказуемых преступлений – это преступления против собственности. Самые большие темпы прироста выявили у мошенничества, а самыми распространенными оказались кражи.

В июне Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы. Наиболее коррупционными регионами в России стали Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская и Брянская области

В июне Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы. Наиболее коррупционными регионами в России стали Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская и Брянская области.