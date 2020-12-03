Глава минздрава Армении записался добровольцем на испытания российской вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян записался в добровольцы для испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба министерства.

«Утверждения газеты «Паст» (Факт) о том, что Торосян отказался от закупки российской вакцины и достиг договоренности с другими организациями, не соответствуют действительности. Торосян добровольно записался для испытания российской вакцины, а договоренностей о закупки вакцины у Армении нет ни с одной организацией», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В конце ноября российский Минздрав сообщал, что глава ведомства Михаил Мурашко передал армянскому коллеге Торосяну образцы вакцины «Спутник V». Позднее армянское министерство сообщало, что вакцину испытают на добровольцах.

Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.