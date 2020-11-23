Названо условие прекращения роста числа случаев коронавируса в России В Армении начнут испытания российской вакцины от коронавируса 23 ноября 2020, 11:45 Текст: Елизавета Булкина

В Армении на нескольких добровольцах испытают образцы российской вакцины «Спутник V», которые Минздрав России передал армянским коллегам, сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Алина Никогосян. «Мы получили очень мало [вакцины], это всего лишь образцы. Несколько волонтеров будут вакцинированы», – передает ее слова ТАСС. Количество добровольцев и сроки испытаний в минздраве не уточнили. 21 ноября глава Минздрава России Михаил Мурашко передал армянскому коллеге Арсену Торосяну образцы вакцины от коронавируса «Спутник V». Также испытания российской вакцины готовится начать Индия.

