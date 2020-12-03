Буш, Клинтон и Обама решили публично привиться от коронавируса

Бывшие президенты США Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Барак Обама решили публично привиться от COVID-19, сообщают американские СМИ.

По сообщению телеканала CNN, «бывшие президенты США надеются, что информационная кампания по укреплению уверенности в безопасности и эффективности вакцины даст мощный сигнал общественности», передает ТАСС.

Так, желание заснять на камеру процесс введения вакцины выразил 59-летний Барак Обама, пояснив, что таким образом надеется показать свой уровень доверия американским ученым.

Экс-президент добавил, что если директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи признает вакцину безопасной, он готов ее сделать.

В свою очередь Джордж Буш-младший заявил Фаучи и координатору Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Деборе Биркс о готовности продвигать вакцину среди американцев.

«Сначала вакцина должна быть признана безопасной и распределена среди приоритетных групп населения. Потом Буш встанет в очередь за своей вакциной и с радостью привьется на камеру», – сказал помощник 74-летнего бывшего президента Фредди Форд.

Аналогичные пожелания высказал и 74-летний Билл Клинтон.

«Клинтон определенно будет привит сразу, как только вакцина будет доступна для него, согласно очередности, определенной специалистами системы здравоохранения. Он намерен привиться публично в надежде на то, что американцы последуют его примеру», – рассказал пресс-секретарь бывшего главы государства Анхель Урена.

Ранее сообщалось, что в США вакцина от коронавируса станет доступна для приоритетных групп в декабре.

Тем временем представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила, что будет прививаться российской вакциной от коронавируса, если на момент вакцинации будет в России.