Таиланд захотел отказаться от массового туризма

Правительство Таиланда может временно отказаться от массового туризма после пандемии коронавируса, заявил глава управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютасак Супасорн.

«Массового туризма больше не будет. Когда эта индустрия снова встанет на ноги, Таиланд не должен будет больше рассматриваться, как небезопасное, но сексуальное направление. Это значит, что мы обеспечим туристам безопасность, гигиену, экологическую устойчивость и дополнительные возможности и сконцентрируем наши усилия на доходе от туризма», – цитирует РИА «Новости» главу ТАТ.

По его словам, уже в 2019 году средний доход от одного иностранного туриста составлял 47 тыс. таиландских бат (около 1,5 тыс. долларов), что на 100 долларов меньше, чем было в предшествующие годы.

Супасорн отметил, что в следующем году страна может принять порядка 8 млн отдыхающих, что намного меньше показателя 2019 года. Он подчеркнул, что пандемия будет влиять на туристические потоки еще несколько лет, даже если ее удастся быстро подавить массовой вакцинацией.

На туристическую индустрию приходится около 12% ВВП страны. Министерство финансов Таиланда полагает, что на восстановление этой сферы после пандемии потребуется не менее четырех лет. В то же время министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракан признал, что массовый туризм в Таиланд не сможет возобновиться раньше второго квартала 2021 года.

Ранее таиландские власти разрешили въезд в страну для туристов, у которых есть на банковском счете как минимум 500 тыс. бат (1,3 млн рублей).