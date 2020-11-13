Таиланд разрешил въезд туристам с 1,3 млн рублей на счете

Таиландские власти разрешили въезд в страну для туристов, у которых есть на банковском счете как минимум 500 тыс. бат (1,3 млн рублей), сообщают СМИ.

Также туристам для посещения Таиланда нужно быть застрахованным не менее чем на 100 тыс. долларов на весь срок пребывания в стране, передает «Коммерсант» со ссылкой на Travel Off Path.

Эта страховка должна покрывать расходы на лечение от коронавируса. Стоимость визы составляет 30-40 евро. При въезде в страну также необходимо предоставлять отрицательный ПЦР-тест на инфекцию.

Международное авиасообщение Россия постепенно начала возобновлять с рядом стран еще с 1 августа. На данный момент россияне могут полететь в Абхазию, Белоруссию, Великобританию, Казахстан, Киргизию, Польшу, Республику Корея, Танзанию, Турцию, Черногорию, Швейцарию. С 15 октября российские авиакомпании получили возможность выполнять полеты на Кубу и в Сербию. С 1 ноября из России возобновила авиасообщение и с Японией.