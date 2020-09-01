Польша возобновила авиасообщение с Россией

Россия вышла из польского списка стран, с которыми было запрещено авиасообщение в рамках коронавирусных ограничений.

Постановление вступит в силу 2 сентября, сообщается в опубликованном правительством Польши распоряжении.

Польша по-прежнему не принимает самолеты из США, Индии, Испании, Израиля, Мексики, Доминиканы, Армении, Мальты и ЮАР – всего 44 стран мира.

Напомним, с 1 августа возобновилось российское авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, с 15 августа – со Швейцарией. Кроме того, россияне могут въехать в Черногорию, Киргизию и Абхазию.