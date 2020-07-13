Абхазия назвала две даты открытия границы с Россией

Абхазия откроет границы для организованных групп россиян с 15 июля. С 1 августа разрешен въезд самостоятельных туристов из России, сообщил президент республики Аслан Бжания.

Российские власти пока не подтвердили эту информацию. Ожидается, что окончательное решение будет принято на заседании оперштаба под председательством вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tourprom.

Однако в Абхазии усомнились в открытии границ.

«Если границу не откроют, власти будут ругать за доведение народа до полного обнищания, если откроют, то будут ругать за неспособность бороться с заразой», – заявил абхазский политик Тенгиз Джопуа.

Ранее Абхазия заявила, что будет готова принимать организованные группы российских туристов с 15 июля.