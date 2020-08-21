Еще одна страна открыла въезд для россиян

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Киргизии включил Россию в перечень стран, граждане которых могут въехать в республику.

В список вошли страны, где фиксируется снижение случаев коронавирусной инфекции и стабилизация эпидемиологической ситуации. В перечень вошли Россия, Грузия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Туркменистан, Германия, Великобритания, Япония и другие – всего 31 страна, передает 24kg.

Напомним, Черногория включила Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд без дополнительных условий в связи с коронавирусом. Также с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Британией, Танзанией и Турцией. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.