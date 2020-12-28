Жителя Кемерово оштрафовали за фото Гитлера на онлайн-акции «Бессмертный полк»

Жителя Кемерово Дмитрия Бородаенко оштрафовали на 120 тыс. рублей за публикацию фото Адольфа Гитлера на сайте проекта «Бессмертный полк», сообщили в СК.

«Доказательства, собранные следователями Главного следственного управления СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Кемерово Дмитрию Бородаенко. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (покушение на реабилитацию нацизма)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Бородаенко свою вину в инкриминируемом преступлении не признал, однако следователи установили все обстоятельства и мотивы совершенного им преступления.

«Выводы следствия о виновности Бородаенко основываются на комплексе доказательств, в том числе на результатах осмотра изъятой у обвиняемого компьютерной техники, заключении портретной судебной экспертизы, показаниях специалиста и свидетелей, в числе которых имеются представители научного сообщества, историки, поисковики, архивисты, представители ветеранских организаций», – добавили в СК.

Ранее Верховный суд Татарстана приговорил к условному сроку в год и штрафу в 150 тыс. рублей жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби, отправившего фото Адольфа Гитлера для акции «Бессмертный полк».