Послы ЕС одобрили соглашение по Брекситу

Комитет постоянных представителей стран – членов Евросоюза одобрил соглашение между сообществом и Великобританией о торговле и сотрудничестве после Брексита и единогласно поддержал его временное применение с 1 января по 28 февраля 2020 года, сообщил пресс-секретарь комитета Себастиан Фишер.

«Зеленый свет сделке по Брекситу: послы единогласно одобрили временное применение соглашения ЕС и Великобритании о торговле и сотрудничестве с 1 января 2021 года», – написал Фишер в своем Twitter.

Ранее представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что правительство Германии положительно оценивает торговое соглашение с Великобританией и выступит в Евросоюзе в поддержку сделки.

Напомним, Великобритания и Евросоюз достигли соглашения по формату будущих отношений и свободной торговле после выхода королевства из состава сообщества. По данным Reuters, британская сторона пошла на «огромные уступки» в переговорах, в том числе в спорном вопросе рыболовства.

По итогам 2019 года объем товарооборота между Великобританией и ЕС составил примерно 900 млрд долларов. Если соглашение, в котором оговорены новые нормы, так и не удалось бы заключить, то стороны были бы вынуждены с 1 января вести дела по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот. По оценкам экспертов, в этом случае Великобританию в ближайшие несколько лет ждало бы снижение ВВП на 2% в год и повышение уровня безработицы до 8%.