Стало известно о «значительных уступках» Британии в сделке с ЕС

Великобритания за последние 48 часов пошла на значительные уступки в переговорах по торговой сделке с Евросоюзом, в том числе в вопросе рыболовства, пишут СМИ.

«Британцы пошли на огромные уступки в переговорах в последние 48 часов», – приводит Reuters слова французского чиновника. По его словам, уступки были сделаны в том числе в вопросе рыболовства.

Ранее в среду британские СМИ сообщили, что Великобритания и Евросоюз достигли соглашения по формату будущих отношений и свободной торговле после выхода королевства из состава сообщества. По данным телеканала Sky News, документ еще не подписан, однако стороны смогли преодолеть основные разногласия на переговорах. Источник в ЕС сообщил, что переговоры Евросоюза и Великобритании по договору о будущем партнерстве в настоящее время находятся в завершающей стадии.

Напомним, Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, в который стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений и условиях торговли.