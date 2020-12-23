В ФРГ предложили ввести новые санкции против России из-за Навального Появились данные о соглашении Британии и ЕС по торговой сделке 23 декабря 2020, 18:21 Текст: Евгения Шестак

Великобритания и Евросоюз достигли соглашения по формату будущих отношений и свободной торговли после выхода королевства из состава сообщества, сообщили британские СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News.

