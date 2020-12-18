Джонсон потребовал от ЕС кардинально изменить позицию

Соглашение между Великобританией и Евросоюзом о формате будущих отношений и свободной торговле не будет достигнуто, если Брюссель кардинально не изменит свою позицию, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны Бориса Джонсона.

«Остается очень мало времени, и теперь кажется очень вероятным, что соглашение не будет достигнуто, пока ЕС существенно не сменит позицию. Премьер-министр заявил, что мы делаем все возможное, чтобы соответствовать приемлемым требованиям ЕС о единых правилах игры (для британских и европейских компаний), но несмотря на сближение позиций, остаются разногласия по принципиальным вопросам», – передает ТАСС слова Джонсона по итогам состоявшегося телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как подчеркнули в офисе британского премьера, «относительно ситуации с правилами рыболовства Джонсон указал, что Великобритания не может принять ситуацию, при которой она будет единственной страной в мире, которая не будет способна контролировать доступ к своим водам на протяжении длительного периода и будет иметь дело с квотами на вылов рыбы, которые наносили огромный урон нашей индустрии». «Позиция ЕС по этому вопросу просто неразумна. Для заключения соглашения она должна значительно измениться», – отметили на Даунинг-стрит.

В то же время в канцелярии Джонсона указали на готовность выстраивать торговлю с Евросоюзом на основе правил Всемирной торговой организации. «Премьер-министр сказал, что в случае отсутствия соглашения Великобритания и ЕС расстанутся друзьями, а торговля Лондона с Брюсселем будет строиться на австралийских условиях (по правилам ВТО с применением торговых тарифов и квот)», – сказано в тексте. При этом в нем отмечается, что Джонсон и фон дер Ляйен «согласились оставаться в тесном контакте» о ходе переговоров.

Между тем глава Еврокомиссии по итогам телефонного разговора с британским премьером заявила, что между Евросоюзом и Великобританией на переговорах о партнерстве после выхода королевства из состава сообщества остаются большие разногласия.

«С Борисом Джонсоном мы подвели итоги переговоров между ЕС и Великобританией. Мы приветствовали существенный прогресс по многим вопросам. Однако еще остаются большие разногласия, в частности, в области рыболовства, преодолеть которые будет очень непросто», – сказала она.

При этом глава Еврокомиссии сообщила, что переговоры будут продолжены в пятницу. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как правила рыболовства поставили Британию на грань войны с Евросоюзом.