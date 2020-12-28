Германия решила поддержать сделку Британии с ЕС

Правительство Германии положительно оценивает торговое соглашение с Великобританией и выступит в Евросоюзе в поддержку сделки, заявила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

«Я могу сообщить, что члены кабинета министров во время телеконференции согласовали сегодня позицию Германии. Они были едины в положительной оценке соглашения», – сказала представитель правительства, передает ТАСС.

«Германия может одобрить соглашение и сделает это в Европейском совете», – отметила она.

Напомним, Великобритания и Евросоюз достигли соглашения по формату будущих отношений и свободной торговле после выхода королевства из состава сообщества. По данным Reuters, британская сторона пошла на «огромные уступки» в переговорах, в том числе в спорном вопросе рыболовства.

По итогам 2019 года объем товарооборота между Великобританией и ЕС составил примерно 900 млрд долларов. Если соглашение, в котором оговорены новые нормы, так и не удалось бы заключить, то стороны были бы вынуждены с 1 января вести дела по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот. По оценкам экспертов, в этом случае Великобританию в ближайшие несколько лет ждало бы снижение ВВП на 2% в год и повышение уровня безработицы до 8%.