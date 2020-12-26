Трамп назвал Байдена «фейковым президентом»

Президент США Дональд Трамп назвал избранного президента Джо Байдена «фейковым президентом», а прошедшие выборы сравнил с процедурой избрания лидеров в странах третьего мира.

«Молодой военный, служивший в Афганистане, рассказал мне, что выборы в Афганистане гораздо более безопасные и гораздо лучше, чем выборы 2020 года в США. Наши (выборы – прим. ВЗГЛЯД) с миллионами и миллионами (...) отправленных по почте бюллетеней были выборами (как в странах – прим. ВЗГЛЯД) третьего мира. Фейковый президент!» – написал Трамп в своем Twitter. Соцсеть пометила высказывание президента ссылкой, по которой предлагается узнать о безопасности процедуры голосования по почте.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Байдена президентом США. Он набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом.

Российский лидер Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США.

При этом Трамп уже не раз заявлял, что кандидат от Демократической партии проиграл президентские выборы. Он также говорил, что не будет покидать Белый дом в день инаугурации Байдена.

Чиновники администрации действующего президента США Дональда Трампа заподозрили его в подготовке захвата власти. Профессор социологии Дана Фишер считает, что в Соединенных Штатах можно наблюдать тревожные признаки того, что государство движется к расколу.