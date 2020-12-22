Американский профессор заявила о расколе США

В Соединенных Штатах можно наблюдать тревожные признаки того, что государство движется к расколу, пишет профессор социологии Дана Фишер в статье для Business Insider.

На днях американцы узнали, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявления военного положения, чтобы сохранить власть. Действующий глава государства может сослаться на Закон о восстании, чтобы помешать Джо Байдену занять пост президента, говорится в статье, передает РИА «Новости».

По словам автора, скользкий путь, который привел к «гиперполяризованной политике» в Штатах, начался задолго до выборов 2016 года. «Но нет никаких сомнений в том, что избрание Дональда Трампа и четыре года его правления разожгли пламя партийности», – уверена профессор.

Фишер обвинила Трампа в том, что он не отказался от идеи «превосходства белой расы». «В то время как предыдущие лидеры обеих политических партий выступали решительно против ненависти, критиковали акты насилия, Трамп не осуждает такие действия», – считает она.

По ее мнению, политика Трампа привела к тому, что гражданские беспорядки становятся обычным явлением в Соединенных Штатах.

Фишер пришла к выводу, что после инаугурации Байдена, которая состоится через пять недель, на улицах США будет небезопасно «мирно протестовать» без страха, что на демонстрантов нападут сторонники Трампа.

Вместе с тем она назвала вооруженных людей на улицах США, которых осуждал Трамп, «обманутыми американцами, бросившими вызов легитимности властей». «Иными словами, это может оказаться только началом», – заключила она.

Ранее политолог Борис Межуев, комментируя избрание Джо Байдена президентом США по итогам голосования выборщиков, заявил газете ВЗГЛЯД, что «итоги голосования показали, что страна расколота и партийного консенсуса не сложится».