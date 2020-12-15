Американист: Такого внутреннего раскола, как в США, нет ни в одной стране Запада

«Итоги голосования показали, что страна расколота и партийного консенсуса не сложится», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Так он прокомментировал избрание Джо Байдена президентом США по итогам голосования выборщиков.

«Итоги голосования коллегии выборщиков еще раз показали, что страна раскололась почти пополам. В США сложилась очень нестабильная и напряженная ситуация. Возникают вопросы, как могут быть реализованы планы глобалистов с опорой на Америку, когда такой уровень внутреннего раскола, как в США, не демонстрирует ни одна ведущая страна Запада», – отметил политолог-американист Борис Межуев.

Эксперт напомнил о том, что ранее председатель Республиканской партии штата Техас Аллен Уэст в ответ на решение Верховного суда США отклонить иск о пересмотре итогов прошедших 3 ноября выборов предложил сформировать «Союз штатов», которые бы придерживались принципов американской конституции.

«Очень важно, что инициатором этой идеи выступил именно Техас – называющий себя штатом одинокой звезды. Региональное самосознание довольно сильно развито в США, а в этом штате оно наложилось еще и на крайний консерватизм», – отметил политолог.

Сейчас никто не позволит Техасу отделиться, убежден Межуев, ведь «это мощный новый центр США, в том числе и космический». Но в будущем укрепление консервативного крыла Америки будет идти именно из Техаса, и раскол будет усиливаться, полагает аналитик.

Говоря о прошедшем голосовании, политолог добавил, что «колеблющиеся» в этот раз штаты, возможно, по итогам четырех лет президентства Джо Байдена совершат обратный переход в республиканский лагерь, откуда ушли в 2020 году.

Эксперт считает, что Байден был выбран в качестве кандидата, так как он, будучи центристом, мог обеспечить необходимый двухпартийный консенсус. «Однако сейчас мы нигде не видим его готовности хоть в чем-то уступить Республиканской партии, значит, это намерение останется нереализованным, по крайней мере пока», – добавил эксперт.

«Также ни одна политическая фигура, устраивающая умеренных республиканцев, не была утверждена Байденом на том или ином посту. Это свидетельство мощного раскола внутри Америки и того, что партийный консенсус не сложится», – заключил Межуев.

Ранее стало известно о том, что Байден получил все 55 голосов выборщиков от Калифорнии, набрав более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Всего из 538 голосов Байден получает 302, Дональд Трамп – 232. При этом все штаты, где Трамп оспаривал победу Байдена, отдали голоса всех своих выборщиков за Байдена.

Действующий президент США Дональд Трамп не собирается публично признавать поражение на выборах после голосования коллегии выборщиков, об этом сообщил канал CNN со ссылкой на близкий к Белому дому источник.

Кроме того, он планирует добиться назначения специального советника для расследования предполагаемой фальсификации на президентских выборах в США.

Президент США избирается не напрямую народом, а штатами, за каждым из которых закреплено пропорциональное населению число голосов выборщиков. Для победы кандидату в президенты нужна поддержка более половины коллегии из 538 выборщиков – 270 голосов. В понедельник выборщики начали собственное голосование в столицах своих штатов. 6 января результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Сенатом и Палатой представителей Конгресса США. Инаугурация следующего президента США состоится 20 января.