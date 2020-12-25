Додон пообещал защищать дружбу Молдавии и России

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не намерен уходить из политики и продолжит в будущем работать над тем, чтобы защищать дружбу республики с Россией.

«Я буду защищать все ценности, за которые мы боролись все эти годы – это наша государственность, наши ценности, наша дружба с Россией и не только», – передает заявление Додона РИА «Новости».

Экс-президент подчеркнул, что не собирается уходить из политики, а 30 декабря вернется к руководству партией социалистов. Додон возглавил соцпартию в 2011 году, однако с приходом на пост главы государства в 2016 году ему пришлось покинуть партию, так как глава республики не может иметь партийную принадлежность.

Накануне Майя Санду приняла присягу и вступила в должность президента Молдавии. Торжественная церемония инаугурации состоялась в присутствии депутатов парламента, членов Конституционного суда и иностранных дипломатов. Президент обратилась к жителям Молдавии на русском языке.