Санду обратилась к жителям Молдавии на русском языке

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что будет поддерживать всех граждан страны, независимо от языка, на котором они говорят. Эти слова она повторила на четырех языках, в том числе на русском.

Санду принесла присягу и официально вступила в должность президента Молдавии, передает РИА «Новости».

«Нам удалось добиться единства. Я буду действовать в интересах всех граждан, я буду голосом людей и буду решать проблемы граждан, не зависимо от того, на каком языке они говорят. Я обещаю уважать всех», – заявила она сразу после инаугурации.

Она обратилась к нацменьшинствам Молдавии на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках.

Также Санду высказалась за проведение досрочных выборов в парламент без формирования временного правительства после отставки кабинета Иона Кику, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Молдова-1».

«Досрочные выборы (в парламент) – это единственная возможность отчистить законодательный орган и выйти из тупика. В действующем парламенте нет 51 депутата, которые поддержат народное правительство. Других вариантов нет», – сказала она.

Напомним, Санду приняла присягу и вступила в должность президента Молдавии. Торжественная церемония инаугурации состоялась в присутствии депутатов парламента, членов Конституционного суда и иностранных дипломатов.

15 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года.

Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.

Додон решил не принимать участие в церемонии инаугурации Майи Санду.