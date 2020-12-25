Москва и Ташкент договорились об упрощении въезда трудовых мигрантов

Ведомства России и Узбекистана подписали документы по упрощению процедуры организованного выезда узбекских трудовых мигрантов в Россию.

По данным информационного агентства «Дуне» при МИД республики, агентство по внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана подписало в Москве соглашения с ФГУП «Паспортно-визовый сервис» при МВД России и государственным бюджетным учреждением «Многофункциональный миграционный центр» российской столицы.

«Цель подписания документов – упрощение процедур организованного выезда граждан республики, намеревающихся осуществлять временную трудовую деятельность на территории России», – передает РИА «Новости» сообщение «Дуне».

Документы также позволят открыть фронт-офисы миграционных центров в Узбекистане, отметили в агентстве. «Это позволит гражданам республики сэкономить время и расходы при оформлении документов, необходимых для получения разрешения на работу в Россию», – добавили в «Дуне».



Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве из-за сокращения числа мигрантов в 2020 году наблюдается недостаток работников городских служб. Он также сообщал, что нехватка трудовых мигрантов, связанная с их оттоком из-за закрытия границ во время распространения коронавирусной инфекции, может вызвать трудности в Москве.