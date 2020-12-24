Украина признала неготовность воевать с Россией

В вопросах установления контроля над Крымом Киев намерен избегать «радикальных» мер, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он признал, что Украина «не готова воевать с Россией», и отметил, что «радикальные шаги – не всегда умные шаги». В 2021 году Киев собирается «создавать такие условия в мировой политике, которые будут вытеснять Россию из Крыма». Кроме того, Украина хочет «увеличивать цену за нарушения Россией прав людей в Крыму, милитаризацию полуострова и ухудшение экологической ситуации путем усиления санкций». Чтобы способствовать этим целям, в Киеве в мае собираются провести саммит «крымской платформы», передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина-24».

Кулеба заявил, что в 2021 году Украина будет прикладывать усилия для налаживания переговорного процесса по Донбассу в рамках Контактной группы в Минске и в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция). По его словам, «сейчас события разворачиваются по первому сценарию». Он предположил, что разговоры о «плане Б» призваны указать на «невозможность бесконечно находиться в нынешней модальности процесса».

По мнению министра, «потенциал нормандского формата и минского процесса еще не исчерпан». Он заявил, что в нормандском формате «еще есть за что побороться и на что давить», в минском же «атмосфера так себе», ситуация «деструктивная и иногда напоминает хождение по кругу», но «все профессиональные люди понимают, что сейчас другого пути нет». Кулеба не уточнил детали плана Б и не назвал возможных сроков перехода украинской стороны к иным действиям и форматам по Донбассу.

Напомним, МИД Украины назвал противодействие России своим главным приоритетом в 2021 году. Киев также пообещал «обязательно помешать» проекту по обеспечению Крыма водой.

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