Пациент ранил ножом двух медсестер в «красной зоне» московской больницы

Пациент больницы в центре Москвы напал на двух медсестер с ножом, после чего был введен в состояние искусственной комы, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел в одной из московских городских больниц на улице Яузская. Мужчина 1952 года рождения ударил ножом в живот двух медсестер. Одна из них госпитализирована. Мужчина введен в состояние искусственной комы», – сообщил источник РИА «Новости».

Как уточнил собеседник агентства, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как уточняет ТАСС, ЧП произошлов реанимации столичной больницы имени И.В. Давыдовского

«Мужчину ... из терапевтического отделения перевели в реанимацию, где в «красной зоне» он напал на двух медсестер с ножом. Одной он нанес проникающее ножевое ранение в брюшную полость, второй – порезы брюшной полости», – сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, допросить нападавшего пока невозможно.

Напомним, 20 апреля следственными органами СК по Кировской области было принято к производству уголовное дело, возбужденное по ст. 116 УК РФ (побои из хулиганских побуждений) по факту нападения на фельдшера скорой.