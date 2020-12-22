Газпром спрогнозировал двукратный рост поставок газа в Китай

В 2021 году Газпром году планирует умеренно нарастить поставки газа в Европу – до 183 млрд кубометров, а поставки голубого топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в тот же период вырастут вдвое, сообщил председателя правления компании Фамил Садыгов.

По его словам, средняя цена поставок газа в Европу заложена в бюджет 2021 года на уровне 170 долларов за тыс. куб. м, что на 35% выше цены, заложенной в бюджет 2020 года, передает ТАСС.

«Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в 2021 году увеличатся вдвое. А экспорт в страны ближнего зарубежья останется примерно на уровне текущего года», – добавил топ-менеджер.

Садыгов заявил также, что, согласно прогнозу Газпрому, в следующем году мировой рынок газа начнет постепенно выходить из сценария «идеального шторма», который наблюдался в этом году.

Кроме того, он сообщил, что Газпром в 2021 году планирует начать выпуск бессрочных рублевых облигаций общей номинальной стоимостью 150 млрд рублей для финансирования программы газификации.

Напомним, Газпром увеличил в октябре 2020 года поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» на 16,9% относительно показателя сентября этого года – до 14 млн кубометров.

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