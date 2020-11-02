Газпром нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири»

Газпром увеличил в октябре 2020 года поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» на 16,9% относительно показателя сентября этого года – до 14 млн кубометров.

«Газпром продолжает наращивать экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» с Чаяндинского месторождения. Среднесуточные поставки в октябре на 16,9% превысили аналогичный показатель сентября», – приводит «Интерфакс» сообщение компании.

В Газпроме пояснили, что суммарный объем поставок в октябре составил 117,2% от плановых значений на этот месяц в связи с повышенными заявками китайской стороны.

В третьем квартале Газпром поставлял в Китай по 12 млн кубометров в сутки, значит в октябре объем мог вырасти до 14 млн кубометров в стуки. Таким образом за первые 10 месяцев с начала года Газпром поставил в КНР 3,06 млрд кубометров голубого топлива.

Ранее Газпром сообщил о том, что Китай за сутки увеличил покупки газа по газопроводу «Сила Сибири» сверх контракта на 20%. Увеличить поставки газа по газопроводу попросил Пекин. Долгосрочные контракты на поставки голубого топлива предусматривают максимальный размер суточной заявки, однако покупатель может попросить увеличить объем.

Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в комменатрии газете ВЗГЛЯД объяснил решение Китая нарастить покупки газа по «Силе Сибири».

Напомним, в декабре 2019 года был запущен газопровод «Сила Сибири», по которому транспортируется газ из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай.