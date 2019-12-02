Путин заявил о выходе энергетического взаимодействия России и Китая на новый уровень

Взаимодействие России и Китая в сфере энергетики выходит на новый уровень с запуском газопровода «Сила Сибири», заявил президент Владимир Путин.

Путин заявил во время телемоста по открытию газопровода «Сила Сибири», что в 2019 году отмечается «70-летие установления дипломатических отношений (России и КНР), и в этом же году мы начинаем поставки в Китай российского трубопроводного газа», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что «этот шаг выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень, приближает нас к поставленной вместе с председателем КНР Си Цзиньпином задаче доведения двустороннего товарооборота в 2024 году до 200 млрд долларов».

В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что Пекин считает необходимым обеспечить безопасность и экологичность газопровода «Сила Сибири», передает РИА «Новости».

«Важно уделить особое внимание охране окружающей среды, бережно относиться к эксплуатации ресурсов в интересах зеленого, экологически чистого, энергоэффективного и низкоуглеродного развития», – заявил он.

Китайский политик подчеркнул также, что развитие отношений между Москвой и Пекином является приоритетом для двух стран, а эксплуатация «Силы Сибири» – это начало нового этапа российско-китайского взаимодействия, который служит образцом глубокой интеграции и взаимовыгодного сотрудничества двух государств.

Напомним, газопровод предназначен для транспортировки газа из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай (восточный маршрут).

Общая протяженность «Силы Сибири» составит около 3 тыс. километров. Экспортная производительность – 38 млрд кубометров газа в год.

Строительство газопровода заняло более пяти лет, его стоимость оценивается в 1,1 трлн рублей.

В 2020 году Газпром может поставить в Китай уже до 5 млрд кубометров газа, в 2021 году – до 10 млрд, в 2022 году – до 15 млрд. Проектной мощности в 38 млрд кубометров компания планирует достичь к 2025 году.