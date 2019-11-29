Назван объем поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» на три года

Менеджер «Газпром экспорта» Андрей Зотов рассказал о контрактных обязательствах Газпрома по поставкам газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай на ближайшие три года.

«Сегодня мы можем говорить только о контрактных цифрах объемов поставок газа в Китай, потому что для нас следующий год будет первым опытом. Мы берем минимальные контрактные обязательства от 5, 10 и 15 миллиардов кубометров в год – это имеется в виду 2020, 2021 и 2022 год соответственно – это 85% от этих объемов», – сообщил Зотов, передает РИА «Новости».

При этом он уточнил, что о том, как будут складываться фактические поставки, какие будут отборы, можно будет судить по первому году реализации проекта.

Ранее китайские эксперты заявили, что поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» позволят усилить энергетическую безопасность КНР.

Также стало известно, что президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин, предположительно, 2 декабря проведут телемост, дав старт открытию газопровода «Сила Сибири».