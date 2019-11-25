Путин и Си Цзиньпин дадут старт «Силе Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин, предположительно, 2 декабря проведут телемост, дав старт открытию газопровода «Сила Сибири», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Готовится телемост, об этом договорились Путин и Си на своей встрече в Бразилиа. И действительно, такой телемост готовится», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что телемост состоится «предположительно, 2 декабря».

Ранее источник заявил, что запуск газопровода «Сила Сибири» назначен на 2 декабря, а не на 20 декабря, как планировалось ранее. В Пекине подтвердили эту информацию.

В октябре Газпром завершил процесс заполнения голубым топливом газопровода «Сила Сибири», газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска.

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