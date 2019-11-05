Названа дата запуска «Силы Сибири»

Запуск газопровода «Сила Сибири» по согласованию Газпрома и Пекина назначен на 2 декабря, сообщил источник, знакомый с планами компании.

Изначально запуск газопровода планировался на 20 декабря, передает ТАСС.

На прошлой неделе Газпром завершил процесс заполнения голубым топливом газопровода «Сила Сибири», газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска.